LIGUE 1 I L'OM SE SÉPARE DE GATTUSO (MÉDIAS), JEAN-LOUIS GASSET PRESSENTI

L'OM met un terme à sa collaboration avec Gennaro Gattuso. Selon plusieurs médias, l'entraîneur de l'OM et son staff ont été mis à pied par la direction du club phocéen lundi, au lendemain de la défaite à Brest (1-0). Arrivé en septembre pour remplacer Marcelino, Gattuso affiche un bilan de 9 victoires, 8 nuls et 7 revers sur le banc de l'OM. Jean-Louis Gasset devrait le remplacer.



Sa position était devenue presque intenable. Et le couperet a fini par tomber ce lundi matin : Gennario Gattuso a été mis à pied par l'OM. Selon plusieurs médias, dont L'Equipe et La Provence, les dirigeants marseillais ont décidé de débarquer celui qui avait succédé à Marcelino fin septembre après une nouvelle défaite à Brest (1-0), dimanche soir, en supériorité numérique.





En championnat, Marseille reste sur une série terrible de quatre matchs nuls et deux défaites lors des six dernières journées, ce qu'il paie d'une piteuse neuvième place au classement, à désormais huit longueurs du Top 4. En dehors de son succès étriqué en Coupe de France contre Thionville, une équipe du 5e niveau, l'OM n'a plus gagné depuis le 17 décembre et la réception de Clermont. L'imbroglio tactique (4-3-3 ou 3-5-2) a également suscité de vives tensions en interne.



"On a touché le fond", avait résumé Gattuso après le match de Brest, l'air triste et se disant "déçu de lui-même". "Il faut regarder derrière et ne plus trop parler d'Europe. Il faut travailler et arrêter de trouver des excuses et de parler", estimait-il, jugeant que son OM n'était actuellement "pas une vraie équipe". Du côté des joueurs, un seul est venu parler dimanche, le gardien espagnol Pau Lopez qui, blessé, n'avait même pas joué le match. "On est dans la merde et c'est nous qui nous sommes mis dans cette merde. Maintenant on doit assumer", a-t-il lâché. "Les supporters pensent qu'on ne mérite pas de porter ce maillot et je suis d'accord avec eux. C'est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Je l'ai dit dans le vestiaire, les excuses c'est fini. Je ne veux plus entendre 'j'ai mal ici ou là', c'est fini. Avec cette mentalité, on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici", a-t-il encore asséné.



GASSET DEVRAIT ARRIVER



Pour Gattuso et son staff, l'aventure s'arrête donc là. Bilan final : 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites. En fin de semaine dernière, la direction du club assurait pourtantgarder confiance en Gattuso. Mais le président Pablo Longoria a assisté à la démonstration d'impuissance à Brest enfoncé dans son fauteuil et l'air effondré. Puis, comme dévoilé par RMC Sport, une longue discussion avec son conseiller Mehdi Benatia. Pas impossible que l'avenir de Gattuso ait été scellé à ce moment.





Et maintenant ? Eliminé de la Coupe de France, enfoncé profondément dans le ventre mou du championnat, l'OM est désormais confronté au risque d'une saison blanche et va jouer gros cette semaine avec deux matchs brûlants, jeudi contre le Shakhtar puis dimanche face à Montpellier. Sur le banc, Jacques Abardonado, toujours présent dans le staff, pourrait assurer l'intérim, comme il l'avait fait après le départ de Marcelino en début de saison. Mais selon L'Equipe et RMC Sport, Jean-Louis Gasset, libre depuis son licenciement du poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine CAN, est pressenti pour le poste. L'ancien adjoint de Laurent Blanc devrait signer jusqu'à la fin de saison.







































(Avec AFP)