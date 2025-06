LIGUE DES CHAMPIONS: DES INCIDENTS SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES, AU MOINS 294 INTERPELLATIONS

Paris en fête. Ce samedi 31 mai, les supporters du PSG ont célébré le sacre européen de leur club dans une capitale en liesse. Les passionnés du club parisien n'ont d'ailleurs pas attendu le coup de sifflet final pour envahir les rues parisiennes.



De premiers incidents ont été constatés sur le périphérique parisien où plusieurs piétons se sont regroupés. Cette manifestation a nécessité l'intervention des forces de l'ordre qui ont interpellé neuf personnes. Un engin lanceur d'eau a également été utilisé par les forces de l'ordre pour, a expliqué la PP, "protéger la place de l'Etoile, le barriérage mis en place ayant été enfoncé par un public très nombreux ne regardant manifestant pas le match, effectuant des poussées pour aller au contact des forces de l'ordre".



En début de soirée, à 22 heures, 59 personnes avaient déjà été appréhendées, selon la préfecture de police de Paris, "principalement pour détention de mortiers d'artifice, produits incendiaires".





Ces premiers événements ont été fermement condamnés par Bruno Retailleau sur X. "Les vrais supporters du PSG sont en train de s'enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Pendant ce temps-là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre", a écrit le ministre de l'Intérieur. "J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de réagir avec vigueur face à ces exactions", a-t-il ajouté.



"Le plus beau jour de notre vie"



Dans les rues de la capitale, parées aux couleurs du club à commencer par sa célèbre Tour Eiffel qui n'a pas manqué de s'illuminer au gré des buts du PSG, l'ambiance a été toutefois globalement festive en première partie de nuit. Selon un dernier décompte de la Préfecture de police, 294 personnes ont été interpellées en marge des célébrations.



Sur le terrain, les tensions se sont concentrées sur le boulevard périphérique et sur les Champs-Élysées. Un magasin de chaussures de la plus belle avenue du monde a été pillé avant l'intervention des forces de l'ordre qui ont procédé à l'interpellation d'une trentaine de personnes. Une voiture a également été incendiée, un feu rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers.



Sur cette même avenue, des scènes de liesse se sont multipliées. Des feux d'artifice ont éclaté dans le ciel parisien. Les supporters, eux, ont célébré le sacre de leurs champions. "Au départ, on était trop stressé, puis une fois que le match était entamé et qu'on a marqué, c'était le feu", a raconté l'un d'eux à BFMTV. "C'était le plus beau jour de notre vie."



La ferveur des supporters s'est aussi invitée dans les quartiers de République, Bastille, Barbès, mais aussi sur les Grands-Boulevards, sans incident notable.



Des voitures brulées à porte de Saint-Cloud



Porte de Saint-Cloud, la tension est montée d'un cran: deux voitures ont été incendiées et un abribus a été cassé. Sur place, les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule.



Ce samedi soir, un dispositif "massif" de sécurité a été déployé dans la capitale avec "5.400" policiers et gendarmes mobilisés, avait annoncé Laurent Nunez, le préfet de police de Paris la veille de l'événement. Après la victoire historique du PSG en finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan, Ousmane Dembélé a de son côté appelé au calme pour les célébrations dans la rue.



"Ça va être incroyable à Paris. Mais s'il vous plaît, on ne casse rien! Pas de violence. On est tranquilles, on fait la fête seulement!", a déclaré le joueur au micro du diffuseur Canal+. Ce dimanche, les joueurs du PSG sont attendus sur les Champs-Élysées pour une parade qui devrait débuter à 17 heures.























Charlotte Lesage avec AFP