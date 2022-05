LIGUE DES CHAMPIONS - LE REAL MADRID DEUX FOIS PLUS HAUT QUE L'AC MILAN AVEC 14 TITRES AU PALMARÈS

Rédigé par Dakarposte le Samedi 28 Mai 2022 à 22:52

Toujours plus haut, toujours plus seul. En décrochant son 14e sacre en C1 ce samedi soir face à Liverpool (1-0), le Real Madrid a encore creusé l'écart au palmarès. L'AC Milan, son dauphin, compte deux fois moins de titre. Le mastodonte espagnol a enlevé plus de couronnes que Liverpool, l'Ajax et Manchester United réunis. Tout simplement vertigineux.



Il y a le Real Madrid. Et loin, très loin derrière, tous les autres. Le géant espagnol s'est offert la "decimocuarta", ce samedi soir en battant Liverpool en finale (1-0) au Stade de France. Ce quatorizème titre permet à la Casa Blanca de compter deux fois plus de couronnes européennes que son dauphin, à savoir l'AC Milan.

Le club milanais n'a plus été titré depuis 2007. Le Real, lui, a été sacré cinq fois lors des huit dernières années. Au total, les Merengue ont enlevé... 20% des titres mis en jeu depuis la naissance de la compétition. Tout simplement hors norme.