LILLE, TOULOUSE, NANTES... SIX AÉROPORTS ÉVACUÉS APRÈS DES ALERTES À LA BOMBE

Six aéroports français ont été évacués ou sont en cours d'évacuation après avoir reçu des alertes à la bombe, a appris BFMTV de source policière. Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse et Beauvais, près de Paris, ont été destinataires de ces menaces. Des levées de doute, avec le concours des services de déminage, sont à chaque fois menées.



Pour l'heure, aucun avion ne décolle des aéroports concernés, indique la Direction générale de l'aviation civile. Pour les appareils qui viennent d'atterrir, soit les passagers sont débarqués en bout de piste, et ne rejoignent pas l'aérogare, soit ils sont invités à patienter dans leur avion.



A l'aéroport de Lille-Lesquin, l'alerte a été lancée suite à la réception de menaces anonyme par mail ce mercredi matin peu après 10 heures. Le bâtiment a été évacué en urgence.



A Bron, l'alerte est terminée. La tour d'aiguillage et deux avions ont été évacués. Les fouilles ont été effectuées, sans que rien ne soit découvert. Le trafic reprend à la mi-journée.



L'aéroport de Nice a également reçu une menace, mais l'alerte est d'ores et déjà terminée. Il s'agissait d'un bagage abandonné au Terminal 1 qui a été neutralisé.