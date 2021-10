LIVERPOOL - MANCHESTER CITY (2-2) : PAS DE VAINQUEUR MAIS DU SPECTACLE DANS LE CHOC DE LA 7E JOURNÉE

Le choc au sommet n'a pas déçu mais s'est terminé sans vainqueur. Liverpool et Manchester City se sont livrés un superbe combat, dimanche lors de la 7e journée de Premier League, et se sont quittés sur un match nul (2-2). D'abord dominés, les Reds ont haussé le ton en seconde période et trouvé la faille par Sadio Mané (59e) puis Mohamed Salah (76e) mais les Citizens disposaient aussi de solides arguments et ont égalisé à chaque fois par Phil Foden (69e) puis Kévin De Bruyne (81e). Tout cela profite finalement à Chelsea, nouveau leader avec 1 et 2 points d'avance sur Liverpool et City.



Galvanisés par le public d'Anfield, les Reds sont entrés fort dans le match et ont cherché à mettre la pression sur la défense adverse grâce à la faculté de percussion de Mané et Salah. Ruben Dias et Aymeric Laporte n'ont pourtant pas paniqué et après un premier quart d'heure très prudent, City a commencé à mettre le pied sur le ballon. Si Kévin De Bruyne s'est doucement mis en action, Bernardo Silva a réalisé une incroyable chevauchée axiale entre six adversaires avant de lancer Foden qui est allé buter sur Alisson Becker (20e).



Maîtres du milieu de terrain, les Citizens ont régulièrement joué dans le dos de James Milner qui palliait l'absence sur blessure de Trent Alexander-Arnold. L'inhabituel arrière droit a ainsi failli concéder un penalty en revenant énergiquement sur Foden (33e). Ce dernier a ensuite déposé son centre sur la tête plongeante mal ajustée de De Bruyne (34e). Peu inquiété dans une première période où Liverpool n'a décoché qu'un seul tir, Ederson a fait parler la qualité de son jeu au pied avec une très longue relance pour le remuant Foden qu'Alisson a de nouveau stoppé efficacement (44e).



LIVERPOOL PREND LES CHOSES EN MAINS

A la reprise, les hommes de Jürgen Klopp ont décidé de se reprendre et de hausser le ton. Diogo Jota a chauffé les gants d'Ederson après une belle passe de Joel Matip (50e). Mané, lui a profité d'un énorme travail de son compère Salah pour aller tromper le portier mancunien d'un tir croisé sur la droite et ouvrir le score (1-0, 59e). City avait concédé son second but de la saison après celui contre Tottenham lors de la 1ère journée (1-0) mais a vite réagi.

Pep Guardiola a lancé Raheem Sterling à la place du décevant Jack Grealish (66e). Ce sont pourtant les titulaires Gabriel Jesus et Foden qui ont fait le travail, le premier permettant au second d'égaliser d'un petit tir précis à gauche de la surface adverse (1-1, 69e). Alors que Guardiola réclamait un second carton jaune pour Milner après une faute sur Bernardo Silva, Salah a montré toute l'étendue de son talent. L'Egyptien est passé entre trois adversaires avant de se jouer de Laporte à droite de la zone de vérité pour conclure d'un tir du pied droit (2-1, 76e). Il en est déjà à 6 buts en championnat cette saison.



Klopp a vite remplacé Milner mais les Citizens ont de nouveau su répliquer quand l'intenable Foden s'est mué en passeur pour De Bruyne qui a envoyé sa reprise axiale au fond des filets (2-2, 81e). Comme son coéquipier anglais, le Belge a débloqué son compteur en Premier League. Dans une fin de match haletante, Fabinho a bien cru pouvoir redonner l'avantage aux siens en héritant du ballon au second poteau après un coup franc venu de la droite et une sortie ratée d'Ederson mais Rodri a surgi pour le contrer (87e). Pour la deuxième fois de suite en championnat, Liverpool doit se contenter d'un match nul mais reste invaincu tandis que City évite un nouveau revers qui aurait fait tache après celui devant le PSG en Ligue des champions (2-0).