La Banque Agricole endeuillée...L'agent Pape Matar Dioum n'est plus !

"1 Fatiha +11 ikhlass

La Banque Agricole a perdu un agent très disponible et très dévoué pour la bonne marche de la Banque. Papa Matar Dioum repose en paix Diambar" C'est l'annonce d'un collègue du défunt banquier

Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée et à l'ensemble des employés de la Banque Agricole du Sénégal