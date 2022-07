La Cédéao lève une partie de ses sanctions contre le Mali, la Guinée en sursis

Les chefs d'État de la Cédéao ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024.



Ces sanctions incluaient la fermeture des frontières, le gel des avoirs maliens et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Tout cela va pouvoir reprendre. Les ambassadeurs de la Cédéao qui étaient en poste à Bamako et qui avaient été rappelés vont pouvoir aussi revenir dans la capitale malienne.



Les sanctions financières qui ciblent les dirigeants de la junte sont en revanche maintenues. Le Mali reste également suspendu des instances de la Cédéao. Les décisions prises ce dimanche par l'organisation régionale, à effet immédiat, constituent néanmoins une avancée très importante.



Le Burkina Faso échappe aux sanctions

Concernant le Burkina Faso, la Cédéao a décidé de lever la menace de sanctions qui pesait sur le pays depuis mars dernier. Des sanctions avaient été adoptées, mais jamais appliquées. L'organisation régionale tient compte du rapport du médiateur, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a fait état de deux avancées importantes : les deux ans de transition que proposent les autorités burkinabè, au lieu des trois ans initialement annoncés, soit un retour des civils au pouvoir le 1er juillet 2024 ; la liberté de mouvement accordée à l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Comme le Mali, le Burkina Faso reste néanmoins suspendu des instances de l'organisation ouest-africaine.



La Guinée échappe également aux sanctions. Du moins pour le moment. Un sursis d'un mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, en l'occurrence l'ancien président béninois Yayi Boni. Celui-ci va devoir notamment obtenir une réduction de la période de transition proposée par Conakry.





































































rfi