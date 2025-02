La DIC frappe fort : Un Douanier pris en flagrant délit de trafic de drogue

La Division des investigations criminelles (DIC) vient de frapper un grand coup en démantelant un réseau de trafic de drogue dont le cerveau n’est autre qu’un agent des Douanes. Selon Libération, Abib Samba, en service à Kaolack, aurait détourné des saisies de stupéfiants pour les revendre à des trafiquants. Une infiltration minutieuse des enquêteurs a permis de le prendre en flagrant délit avec son complice.







Une opération bien ficelée







Tout part d’un renseignement reçu par le Groupe de recherches et d’interpellations (GRI) de la DIC : un douanier détournerait des saisies de drogue pour les remettre à des revendeurs. Face à la gravité des faits, les enquêteurs mettent en place un dispositif d’infiltration. Se faisant passer pour des acheteurs, ils passent une commande de 15 kilos de chanvre indien.







Le rendez-vous est fixé à Mbour, et Abib Samba mord à l’hameçon. Confiant, il se rend sur place accompagné de son complice Amadou Diop, un habitant de Karang chargé de jouer les intermédiaires.







Pris la main dans le sac… et en véhicule de service !







Ce qui devait être une transaction discrète vire au cauchemar pour le douanier-trafiquant. À peine arrivé sur les lieux, il est interpellé en flagrant délit. Les enquêteurs découvrent alors une scène hallucinante : non seulement il est venu avec la drogue, mais il a osé utiliser un véhicule officiel de la Douane pour commettre son forfait. Pire encore, il était en possession de son arme de service, alors qu’il n’était même pas en mission officielle.







Ce coup de filet retentissant met en lumière une inquiétante dérive au sein de l’administration douanière. Comment un agent censé lutter contre la contrebande a-t-il pu se retrouver au cœur d’un réseau criminel ? Avait-il des complices au sein de son corps ? L’enquête, qui suit son cours, pourrait révéler d’autres ramifications.







Un scandale qui secoue la Douane







Avec cette arrestation spectaculaire, la DIC envoie un message fort : personne n’est intouchable, pas même ceux qui portent l’uniforme. Selon Libération, d’autres interpellations ne sont pas à exclure. L’affaire risque de faire grand bruit, et l’administration douanière, déjà sous pression, devra s’expliquer sur ces dérives qui ternissent son image.

























Dakaractu