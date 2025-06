La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) fait tomber deux Ivoiriens qui se faisaient passer pour des responsables de complexes hôteliers réputés

La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a interpellé deux individus de nationalités étrangères le mercredi 28 mai 2025 à Mbour, pour les faits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.



Ces arrestations font suite à plusieurs plaintes signalant un réseau de malfaiteurs opérant en bande organisée. Selon les déclarations des victimes, ces dernières auraient été contactées par des individus se faisant passer pour des responsables de complexes hôteliers réputés.



Les escrocs utilisaient divers numéros de téléphone pour proposer des partenariats commerciaux dans l’approvisionnement d’épices biologiques, prétendant que leur fournisseur habituel était gravement malade.

Séduites par cette offre, les victimes ont accepté de s’engager dans cette activité. Elles ont ainsi été escroquées de sommes variant entre 157 000 et 11 000 000 FCFA.



Les mis en cause, c'est à dire les deux gredins Ivoiriens, ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.





Dakarposte, qui suit l'évolution de cette affaire comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir !