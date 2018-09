La Fondation BGFIBank lance la 2ème édition de son programme "Women Entrepreneurs Business Education"

Libreville, Gabon - 17 septembre 2018 - La Fondation BGFIBank accueille la promotion 2018 de son programme de formation gratuit "Women Entrepreneurs Business Education". 100 femmes gabonaises ont été sélectionnées parmi 350 candidates, toutes désireuses d’acquérir les compétences nécessaires pour développer une petite ou moyenne entreprise. Le programme a débuté à Libreville ce lundi 17 Septembre 2018 dans les locaux de BGFI Business School (BBS).



Etalée sur une durée de 3 mois (de septembre à novembre), cette 2ème édition a recruté, 100 participantes issues de 3 villes gabonaises dont 50 à Libreville et 50 à Franceville et Port-Gentil. C’est l’innovation apportée cette année par la Fondation BGFIBank qui a souhaité multiplier ses efforts sur le Gabon, en donnant l’opportunité à plus de femmes entrepreneures à l'intérieur du pays. Une décision qui ouvre de nouvelles sessions en province, car c’est le pays tout entier qui doit bénéficier de la création de valeur avec un développement formel du secteur privé. « A travers ce programme, nous souhaitons contribuer, à notre niveau, à faire reculer les inégalités qui freinent le développement de l'entrepreneuriat au féminin, car nous sommes convaincus que la réussite de l’entrepreneuriat féminin est aujourd'hui un enjeu économique majeur pour le Gabon » a déclaré Manying Garandeau, Secrétaire Exécutif de la Fondation BGFIBank.



Encourager la citoyenneté économique des femmes

L’ambition de ce programme est d'encourager la citoyenneté économique de ces femmes en leur permettant de devenir financièrement indépendantes et ce, de façon durable. Cet objectif sera atteint grâce à des formations adaptées et axées sur les bonnes pratiques dans les domaines essentiels de la gestion et du développement d’entreprise. « Le programme Women Entrepreneurs Business Education a été une expérience très enrichissante pour moi à tous les niveaux. Il me permet aujourd’hui de mieux planifier mon activité, de mieux la structurer et de savoir comment élargir mon portefeuille-clients » témoigne Linda Minoué, Bénéficiaire ivoirienne de la promotion 2017.



"Women Entrepreneurs Business Education" a été spécialement conçu pour renforcer les chances de démarrage et de survie des jeunes entreprises. Ce programme offre en effet une approche pratique au travers d’exercices interactifs qui permettent aux participantes de consolider leurs connaissances nouvellement acquises sur chacun des thèmes proposés.



Une première édition couronnée de succès

En 2017, la 1ère édition du programme "Women Entrepreneurs Business Education" a formé 100 femmes recrutées dans trois des pays dans lesquels la Fondation BGFIBank intervient, à savoir : le Gabon, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Chaque participante a été sélectionnée sur la base du caractère innovant et du potentiel de son projet entrepreneurial et de sa volonté d'atteindre son autonomie financière.



Suite au succès de la première édition qui s’est achevé le 9 mars 2018 à l’Hôtel Radisson Blu de Libreville, par une cérémonie de remise de certificats de participation aux bénéficiaires, la Fondation BGFIBank a souhaité renouveler son partenariat avec Entreprenarium pour cette 2ème édition. « En tant que partenaire technique, La Fondation Entreprenarium a largement fait ses preuves dans le domaine de la formation entrepreneuriale. Le renouvellement de ce partenariat ne fait que confirmer une collaboration solidement ancrée entre nos deux organisations » s’est exprimée Manying Garandeau, Secrétaire Exécutif de la Fondation BGFIBank.



A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank



Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.



A PROPOS DE ENTREPRENARIUM FOUNDATION



ENTREPRENARIUM est une fondation panafricaine dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat avec une présence à Libreville, Kigali, Abidjan et Dakar. La fondation a été créée en juillet 2014 et s'est engagée à apporter un soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sur le continent africain à travers des programmes concrets. Avec un centre de gestion partagé, des ateliers de formation et des services conseils, ENTREPRENARIUM offre une gamme complète de services sur mesure pour soutenir la création et le développement de PME viables et innovantes sur le continent.

Depuis sa création, ENTREPRENARIUM a formé 2.042 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs dont 780 femmes et a accompagné des organisations comme Shell, Total, Imbuto Foundation dans l’élaboration et le suivi-évaluation de leurs programmes dédiés à l’entrepreneuriat. La Fondation BGFIBank lui a confié l'exécution technique de son programme lié à l'entrepreneuriat.