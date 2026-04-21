La France boude le forum de Dakar, le Japon se place

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique fête cette année sa dixième édition. Mais l’anniversaire a un goût amer pour la France. Partenaire historique et financier de l’événement depuis sa création en 2013, Paris s’est illustré cette fois par une absence remarquée. La délégation française n’est plus « au cœur du sommet ». Surtout, son apport financier a disparu, laissant un vide que le Japon s’empresse de combler.



« La situation diplomatique de la France au Sahel avec la fermeture de certaines de ses bases militaires au Mali, Burkina, Niger et au Sénégal justifie ce recul stratégique de l’ancienne puissance coloniale », indique Libération. À l’inverse de la France, le Japon confirme son rôle de pilier, finançant seul les deux tiers du budget, à l’image d’un partenaire qui « maintient son dynamisme et son partenariat », assurant ainsi la stabilité de l’événement. Selon le journal, le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a d’ailleurs annoncé un dépassement des engagements financiers pour la région du Sahel et du golfe de Guinée.





Ce désengagement intervient dans un contexte géopolitique très tendu. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye FAYE, a présidé l’ouverture de ce forum en présence d’une centaine d’experts. Il a martelé un message souverainiste, appelant l’Afrique à ne plus se laisser dicter son agenda sécuritaire.









































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