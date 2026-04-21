ONU : Macky Sall remercie Ousmane Sonko

Lors de son débat avec Pascal Boniface, Ousmane Sonko a adressé un tacle appuyé à Donald Trump, estimant qu’il n’est pas un homme de paix, en référence à l’enlèvement du Président vénézuélien Nicolàs Maduro par la DEA (agence américaine anti-drogue) et les frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Selon Le Quotidien, cette saillie a été accueillie par l’entourage de Macky Sall comme un bon point pour la candidature de ce dernier au poste de secrétaire général de l’ONU. «C’est une bonne chose que son gouvernement [Sonko] ait refusé de nous soutenir. Les Américains auront compris qu’il n’est pas le candidat de ses ennemis», conjecture un acteur de la campagne de l’ancien chef de l’État.

Cependant, les proches de Macky Sall se veulent prudents au sujet du Président étatsunien : «Donald Trump peut afficher une opinion la veille et exprimer un avis totalement contraire le lendemain. Ce qui fait qu’il est difficile de prédire à l’avance le sens qu’il donnera au vote de son pays.»

Toutefois, l’optimisme est de mise. À quelques heures de l’audition de Macky Sall devant les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, ce mercredi à New York, sa campagne se déroule comme sur des roulettes, d’après Le Quotidien. «Reçu de manière individuelle par tous les représentants des pays membres du Conseil de sécurité, Macky Sall est sorti de ces entretiens revigoré dans sa ligne, rapporte le journal du groupe Avenir communication, citant l’entourage du dirigeant sénégalais. Les échanges ont été emplis de cordialité avec chaque représentant.»

Mieux pour l’ancien chef de l’État, selon la même source, «aucun des [représentants des] pays [membres du Conseil de sécurité] n’a semblé vouloir mettre en évidence ce que les Sénégalais opposés à la candidature de leur compatriote veulent qualifier de ‘bilan sanglant de son règne’».





































































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