Le Sénégal engage la construction d’une centrale de stockage en partenariat avec l’AFD

Le Sénégal s'engage dans la construction d'une centrale de stockage d'énergie par batteries (BESS) à Diass, dans la région de Thiès, près de l'aéroport international Blaise Diagne. L'infrastructure est couplée à la centrale solaire existante. Les travaux ont été lancés le lundi 20 avril 2026. Le projet entre dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence française de développement.



Pour ce projet, le principe est de stocker l'électricité produite le jour pour la restituer quand le soleil ne brille plus, afin de stabiliser le réseau en quelques millisecondes et réduire la dépendance aux hydrocarbures importés. Le résultat attendu est d'avoir moins de coupures, plus d'énergie renouvelable valorisée, et un réseau plus résilient. Ce qui garantit une fourniture d'électricité et d'énergie.



Selon l'AFD, ce projet de 56 MW/56 MWh est une première car c'est le premier chantier à se concrétiser dans le cadre du JET-P, le Partenariat pour une Transition Énergétique Juste, signé entre le Sénégal et ses partenaires internationaux. Le projet est entièrement porté par la Senelec, opérateur sénégalais, maître d'ouvrage de bout en bout. Ainsi pour l'AFD, il s'agit d'un pas de plus dans l'ambition de contribuer à l'accès à l'énergie propre.



Le JET-P consiste à développer des Énergies Renouvelables, à promouvoir les énergies renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L'autre volet est la mise en place des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs de l'économie afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts associés.



Depuis quelques années, le Sénégal s'est engagé dans cette initiative avec pour ambition principale de disposer d'une énergie moins polluante. " Au Sénégal, nous avons choisi d'exploiter à la fois nos ressources en gaz naturel pour remplacer le fuel lourd dans la production d'électricité et de renforcer l'utilisation des énergies renouvelables. Actuellement, environ 30% de notre mix électrique provient des énergies renouvelables, et nous visons 40 % d'ici 2030, grâce au partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), établi avec plusieurs pays du G7 ", avait souligné le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, en marge d'un atelier dédiée à ce projet.