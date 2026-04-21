TRAFIC DE MÉDICAMENTS ILLICITES AUX ALMADIES : LA SÛRETÉ URBAINE DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DANGEREUX

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a porté un coup significatif à un réseau structuré de trafic international de médicaments illicites, actif dans le quartier des Almadies. L’opération a conduit à l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de produits médicaux, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d’autrui.



L’affaire a été déclenchée par l’arrestation en flagrant délit d’un livreur en possession d’un lot de médicaments suspects. Lors de son audition, ce dernier a reconnu agir pour le compte d’un tiers, tout en étant conscient du caractère illégal des produits transportés. Les investigations menées dans la foulée ont permis de remonter jusqu’à un appartement situé à Almadies 2, où la présumée instigatrice du réseau a été appréhendée.



La perquisition effectuée sur place a révélé l’ampleur du trafic. Les enquêteurs ont saisi plus de 1 200 capsules de différentes formes, des dizaines de bouteilles de sirops et de liquides non identifiés, ainsi que des ampoules. Des produits cosmétiques crèmes, savons, thés et pots de “Gomez” ont également été retrouvés, souvent utilisés à des fins détournées.



Plus préoccupant encore, près de 300 étiquettes prêtes à l’emploi ont été découvertes, suggérant une volonté de falsification et de tromperie sur l’origine et la nature des produits. Un coffre contenant des recettes issues de ce commerce clandestin a également été saisi.



Selon les premiers éléments de l’enquête, la principale mise en cause a reconnu importer ces substances depuis la Côte d’Ivoire. Elles étaient ensuite écoulées sur le marché local, présentées comme des solutions miracles pour l’augmentation corporelle ou la perte rapide de poids.



Les autorités alertent sur les dangers majeurs que représentent ces produits non homologués. Leur composition incertaine et leur usage sans encadrement médical peuvent entraîner de graves complications, voire mettre en danger la vie des consommateurs.



La Police nationale appelle ainsi à la vigilance et rappelle les risques liés aux circuits parallèles de distribution de médicaments. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler l’ensemble du réseau.











































Rts