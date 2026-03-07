La France va reprendre ses vols de rapatriement depuis les Émirats arabes unis

Paris va reprendre les vols de rapatriement de Français des Emirats arabes unis "dans les meilleures conditions de sécurité" possibles, a annoncé, vendredi 6 mars, le ministre des transports, Philippe Tabarot.



Jeudi, un avion d'Air France affrété par les autorités pour rapatrier les citoyens français des Émirats a été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans le Golfe. "Les conditions de sécurité et de précaution maximales n’étaient pas réunies", a commenté M. Tabarot sur Europe 1 et CNews, insistant sur le fait que "l’impératif de sécurité est notre seule boussole".



"Nous savons que des compatriotes ne peuvent plus attendre. Certains sont dans un état compliqué, [notamment] dans la gestion de leurs enfants, certains ont des traitements, certains attendent des opérations, il y a des femmes enceintes",a-t-il détaillé.



"Le gouvernement poursuit les opérations de rapatriement, en priorité pour les personnes vulnérables, avec plusieurs vols prévus ce week-end, et a demandé aux compagnies aériennes d’augmenter leur capacité lorsque cela est possible", a ajouté le ministre plus tard ce vendredi sur X.



Philippe Tabarot a rappelé qu'en temps normal, cinq vols d'A380 reliait chaque jour les Émirats arabes unis à Paris, Nice ou Lyon, soit environ 2 500 passagers par jour. Le ministre a expliqué que si l'espace aérien s'apaise, il pourrait y avoir deux vols.



Selon les estimations du Quai d’Orsay, 5 000 personnes se seraient manifestées depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et souhaiteraient revenir le plus rapidement possible en France.



Le ministre des transports a déclaré qu'environ 750 Français sont d'ores et déjà rentrés via des vols de rapatriement, et 1 250 autres par des vols commerciaux, soit 2 000 au total.