La Jeunesse de Kaolack accueille Macky Sall en fanfare

C’est à croire que les jeunes ont choisi le candidat Macky Sall. De Mbacké à Kaolack, en traversant le Fouta, le Sénégal oriental et la Casamance, partout où sa caravane est passée, le Président Macky Sall, draine des foules immenses de la Jeunesse militante. Peut-être un pied-de-nez à ceux qui revendiquent cet électorat. Cette idée reçue est battue en brèche. A Kaolack, ce mardi, la vague juvénile a porté à bout de bras le Président sortant. Elle l’a attendu depuis les premières heures de la journée, pour le porter en triomphe, dans un stade Lamine Guèye qui a refusé du monde. Leurs aînés ont montré le bon exemple : ils ont enterré la hache de guerre pour se retrouver autour de l’essentiel. La réélection de leur patron est, aux yeux de tous, le seul combat qui vaille.

Une unité qui dope le Président de la République pour qui «la forte affluence traduit l’attachement des Saloum Saloum mais surtout leur satisfaction par rapport aux politiques publiques». Dans le bassin arachidier, le Président Sall rappelé qu’à son arrivée au pouvoir, en dépit d’un héritage chaotique, il a su redresser la barre. Son ambition entre 2019 et 2024 est de «redonner à Kaolack sa vocation de carrefour» où l’activité économique est prospère. Le chemin de fer sera ressuscité, une station de stockage des hydrocarbures installée et l’aéroport repris et modernisé. Car en géostratégie, dit Macky Sall, «ceci n’est pas un luxe mais une nécessité».

Revenant sur l’actualité des derniers 48 heures marquée par les incidents survenus à Tambacounda, le Président Sall réaffirme sa fermeté en déclarant que «la Présidentielle ne doit pas être synonyme d’anarchie dans le pays».