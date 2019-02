La banlieue dakaroise déroule le tapis rouge à Macky et bat le record d'affluence

De cette foule immense étalée comme du Nutella sur des artères en forme de baguette, le gros bus de campagne peinait à sortir, prenant subitement une taille minuscule. Pikine a envahi ses artères, rues et ruelles, tendu sa foule immense comme deux bras pour accueillir Macky Sall. Le bus géant au toit aménagé dans lequel s'est engouffré le candidat de Benno semble minuscule, englouti par une masse compacte qui le contient et freine son avancée. Elle semble le porter au-dessus du sol sablonneux là, à la station Texaco, où le virage à gauche semble impossible. La foule domine tout et impose son rythme à cette mécanique sophistiquée. De son hublot géant, le candidat de Benno semble lui-même dépassé dans ses rêves, la main parfois tendu, le regard souvent livide, capté par un sourire, les hurlements de joie de cette spetuagenaire qui tente de s'arracher des gros bras qui la tiennent debout. Elle a les mains accrochés sur son poster géant. Cet homme porté à califourchon, chancelant de tout son poids, déterminé à faire voir l'effigie de son maire Pape Ndong, lui-même vautré à l'avant du bus.

Les balcons des immeubles n'en sont pas moins occupés : de femmes, de jeunes, le regard en plongée sur des vaillants athlètes engagés dans une course à pied, comme si une histoire nouvelle s'écrivait là, sous leurs yeux.

De Cité Lobat Fall à Mbao en passant par Keur Massar, Yeumbeul, Petit Mbao et Grand Mbao, le Président sortant a été adulé et acclamé. Il a été reçu avec honneur et dévouement par des citoyens décidés à le maintenir à la magistrature suprême. Cette procession carnavalesque s’est achevée au stade Alassane Djigo, où les Pikinois, avec enthousiasme et engagement, ont fait la fête avec Leur leader. Macky Sall, visiblement touché par l’accueil populaire qui lui a été réservé, a affirmé que «Pikine a détrôné Thiès, Fatick, Diourbel, Rufisque…En attendant de voir Guédiawaye et Dakar. Vous m’avez démontré votre attachement et je vous le revaudrais en renforçant et en accélérant la modernisation de votre ville».

Le Président Macky Sall, durant son septennat, a réalisé de grandes œuvres pour Pikine. Il ne manque d’ailleurs pas de le rappeler en indiquant qu’en 2012 «des dizaines de milliers de personnes du département étaient dans la rue à cause des inondations. Grâce au plan décennal de lutte contre les inondations, le problème a définitivement été résolu».

Pour autant, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Car précise-t-il, «Pikine ne doit pas être une cité dortoir». Aujourd’hui, le TER dont la réception a eu lieu le mois dernier, place le département à douze minutes de Dakar, pendant que 262 milliards FCfa ont été investis dans le BRT pour faciliter la mobilité urbaine. En plus de 250 bus qui renforceront le parking de Dakar Dem Dikk. Macky Sall veut faire de Pikine, «le fer de lance du développement du Sénégal». Sur son ambitieux programme de 50 000 lampadaires, il est prévu d’installer les cinq mille dans le périmètre départemental de Pikine. Mieux, «les déchets de la décharge de Mbeubeuss seront traités et transformés». Sans oublier l’ouverture de «12 commissariats de police entre Pikine et Guédiawaye pour lutter davantage contre l’insécurité et le banditisme».

De 2012 à nos jours, le gouvernement du Président a créé 491 000 emplois compte non tenu du secteur informel et des emplois liés à l’agriculture. Une fois réélu, le chef de l’Etat vise 1 million d’emploi en s’appuyant sur des leviers comme la valorisation de l’agriculture et l’entreprenariat des jeunes et des femmes. Il y avait de quoi battre un record. Quelqu'un s'est exclamé, hilare, "aujourd'hui, même les Djins sont sortis". Vont-ils voter ?