La célèbre Collé Faye désormais... Mme DIOP!

Depuis hier, ce mariage est sur toutes les lèvres. D'aucuns se perdent en conjectures dans les salons, cafés, entre autres milieux sélects . Mais, il nous revient de bonnes sources que l'homme des pensées de "Cobra" (comme on surnomme affectueusement Collé Faye), lui a effectivement passé la bague au doigt.

Après quasiment des semaines d'amour, cette femme d'affaires, également engagée dans plusieurs causes philanthropiques et sociales et qui va par monts et par vaux, a dit oui à son compagnon ce samedi 8 Juillet 2023. Un mariage surprise dévoilé en photos et vidéos en stories Instagram par la belle dame (machallah).



Selon des informations fiables en possession de dakarposte, tout est allé très vite. Les parents de M.Diop, un Sénégalais établi à l'étranger, étaient juste venus pour les "nouyos" d'usage comme à l'accoutumée sous nos cieux. Sans tarder, l'oncle de Collé Faye a préféré aller à l'essentiel, c'est à dire leur accorder la main de sa nièce ( avec le consentement de Collé bien évidement) à son prétendant né sous une bonne étoile (machallah). C'est ainsi que les deux tourtereaux se sont unis en toute discrétion en présence de leurs parents respectifs, et sans aucuns amis ou autres proches.

Une cérémonie tellement intimiste que les paparazzis Dakarois n'étaient pas au parfum.



Toute la rédaction de dakarposte leur souhaite heureux ménage et pleins de bouts de bois de Dieu.



Qu'Allah apporte sagesse, et bonheur au désormais couple Diop.









njaydakarposte@gmail.com