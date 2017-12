La chute du ministre de l’élevage, Aminta Mbengue !

La cérémonie officielle de la 4e édition de la journée nationale de l’élevage qui s'est déroulé cette année à Kolda, restera un événement inoubliable pour la Ministre de l’élevage. Selon les sources du site exclusif.net, Aminata , a été trahie par son grand boubou. Elle a trébuché puis quatre appuis. Une scène qui s'est déroulée à Kolda. Visiblement touchée, la dame a tenté de rassurer son entourage avec un large sourire.





Par ailleurs devant le chef du gouvernement, le premier Ministre Mahamed Boun Abdallah Dionne, Macky Sall a félicité la Ministre de l’élevage et des productions animales, pour son courage, son engagement, son abnégation connu et reconnu pour le succès du département qui lui a été confié.



Ces efforts du ministre ont été témoignés par les éleveurs à l’unanimité car ce secteur selon le chef de l’Etat était jadis relégué aux oubliettes.



La Journée Nationale de l’Elevage a été institutionnalisé dans l’agenda du gouvernement depuis 2014. Après Fatick en 2014, Koungheul en 2015 et Ndioum en 2016, cette année, c’était autour de à la ville de Kolda d’accueillir la quatrième édition des Journées Nationales de l’Elevage dont la cérémonie officielle, qui s’est tenue ce samedi 23 décembre 2017 a été présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall en présence de plusieurs éleveurs, des membres du gouvernement, et des invités venus des pays voisins, en Gambie, au Mali, en Guinée…





