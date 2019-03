La commune de Ogo va se doter d’un lycée régional d’enseignement technique et de formation professionnelle

La commune de Ogo aura bientôt l’honneur d’abriter un lycée régional d’enseignement technique et de formation professionnelle. L’annonce est faite par l’édile de la localité, Amadou Kane Diallo qui a reçu hier à Ogo une mission de la direction de l’environnement et des Etablissements Classés du ministère de l’Environnement et du développement durable. La commune de ogo a répondu favorablement à cette demande de l’Etat en délibérant un site de 10 hectares pour la réalisation de l’infrastructure scolaire. Le chef de la mission, Abdoulaye Sy, très satisfait de l’état du site a promis le démarrage des travaux de construction du lycée régional d’enseignement technique et de formation professionnelle dans un avenir proche.le maire Amadou Kane Diallo a vivement remercie son ami Farba Ngom maire des Agnams pour son assistance et son soutien, « C’est une aubaine pour le département de Matam, l’implantation de ce lycée régional d’enseignement technique de formation professionnelle va certainement déboucher à l’emploi direct et les élèves qui seront diplômés de cet établissement seront plus opérationnels », a souligné le haut conseiller des collectivités territoriales et maire de Ogo