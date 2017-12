La communication offensive de Wally Seck pour adoucir son image.

Passé le tourbillon médiatique du scandale de son fameux sac à main en 2016, Wally Seck se lance dans une opération de charme en cette fin d’année 2017 pour adoucir son image. Entre concert avec Sidy Diop et présentation de son nouvel album à l’empire SOS enfants, le jeune Faramaren fait dans la bonne cause.

C’est une véritable opération de charme que Wally Seck mène avec la sortie de son album international «Apero Live 2017». En investissant l’empire SOS Enfants pour présenter son opus en compagnie de l’artiste-comédien Sanekh, le fils de Thione Seck rompt avec cette tradition bling-bling qui lui collait à la peau. Le patron de Faramaren Music a décidé, pour l’occasion, de mettre à la disposition du village SOS Enfants l’intégralité des recettes qui proviendraient de la vente de son album, composé de 9 titres. Un geste à magnifier, et surtout à imiter pour la cause des enfants orphelins. Wally Seck ne manque pas aussi de faire un clin d’œil à la banlieue qu’il faudra investir dans la promotion de son nouvel album. Récemment, le jeune chanteur a joué sur l’esplanade du Grand Théâtre avec Sidy Diop, l’idole des jeunes filles qui fait bouger les foules à Guediawaye, Pikine et environs au rythme de ses morceaux « Coucou snap » et « Hin hin kouka mome ».

En se présentant en ambassadeur culturel devant ces mômes, Wally Seck tente de polir une image écornée en 2016 par le scandale de son sac à main, qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. Une vraie affaire de « kooba » qui lui avait valu un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Il cherche également à s’extirper du carcan peu reluisant dans lequel de nombreuses affaires judiciaires autour d’actes présumés d’escroquerie l’avaient enfermé.

Voué aux gémonies par une certaine presse, le fils de Thione Seck a depuis vidé son sac, en présentant ses excuses. Le jeune artiste profite aujourd’hui de son exposition médiatique pour soigner au maximum son image, jadis écornée par ses accoutrements extravagants. Depuis peu, c’est un Wally Seck new-look, sensible, engagé dans des causes nobles, que le grand public découvre.

Pape Gora Diop, pgdiop@yerimpost.com)