La date de la Tamkharit connue

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé ce mardi 16 juin 2026, la date de la célébration de la Tamkharit. Réunie dans les locaux de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) pour l’observation du croissant lunaire, l’instance a confirmé que la lune a été aperçu dans plusieurs localités du territoire national, ainsi le début du mois sacré de Muharram et, par conséquent, de la nouvelle année 1448 de l’Hégire.



Selon le communiqué de la CONACOC, 485 représentants ont été déployés à travers les 14 régions et les 46 départements du Sénégal, en étroite coordination avec les imams et les différentes familles religieuses du pays.



«Il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire», souligne la commission. Sur ce, le mercredi 17 juin 2026 marquera officiellement le premier jour du mois lunaire de Muharram, premier mois du calendrier musulman.



La Tamkharit qui correspond au 10e jour du mois de Muharram sera célébré le jeudi 25 juin 2026.



À cette occasion, la CONACOC a adressé ses vœux à l’ensemble de la communauté musulmane.



«Nous souhaitons une bonne et heureuse année 1448 à toute la communauté musulmane», a déclaré son président, l’imam El Hadji Oumar DIÈNE.



























































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