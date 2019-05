La fille d'un grand responsable de l'APR violée et étranglée à... mort

C'est la tristesse et la consternation au quartier Sara Guilèle de Tambacounda. Bineta Camara, 23 ans, a été retrouvée violée, tuée et abandonnée chez elle. D'après une source de Seneweb, la victime est la fille de Malal Camara, directeur général de l'Agence de développement local (ADL). Notre interlocuteur renseigne que les faits se sont déroulés dans la soirée de ce samedi 18 mai, vers 21 heures.

Son père étant à Dakar et sa maman, commerçante de son état, en voyage en Chine, la victime était seule dans la maison avec leur vigile. Selon des témoignages recueillis par Seneweb, c'est au moment où ce dernier est parti diner que l'ancienne étudiante de l'Ecole supérieure polytechnique (Esp) de Dakar a reçu cette visite surprise.

Alertés, les éléments de la police et de la brigade des sapeurs pompiers ont effectué le déplacement sur les lieux pour faire les constats.







Affaire à suivre...