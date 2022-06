“La fin est proche” : l’état de santé de Vladimir Poutine inquiète de plus en plus…

Les rumeurs seraient-elles vraies ? La santé du président russe est devenue un véritable sujet de conversation depuis le début de l'invasion ukrainienne. Et selon un nouveau rapport mené par trois hauts responsables du renseignement américain basés à Washington, Vladimir Poutine aurait bien été suivi pour un cancer "à un stade avancé" fin mai, révèle le média américain Newsweek, ce vendredi 3 juin. En effet, les traitements de Vladimir Poutine auraient débuté il y a deux ans selon diverses "sources concordantes". Et au Kremlin, les langues se délient enfin : "tout le monde sent que la fin est proche", a confié une source à nos confrères.



Alors, la santé déclinante du président Russe victime d'une tentative de meurtre en mars dernier inquiète de plus en plus. Et pour cause. Le supposé compagnon d'Alina Kabaeva pourrait être atteint d'un cancer du pancréas suggèrent les enquêteurs. Et ce, en raison d'une opération survenue en avril et réalisée "sous anesthésie locale au niveau de l'abdomen". Comme vidé, le président paranoïaque qui n'aurait plus que trois ans à vivre a récemment montré tous les signes d'une profonde "lassitude". De plus, l'emprise de Vladimir Poutine est "forte mais plus absolue", assure une source. "Sa posture suggère une baisse d'énergie. Il s'appuie sur ses avant-bras qui sont tous deux posés sur la table".





Vladimir Poutine remplacé par un sosie ?

Alors que les rumeurs à propos de sa santé vont bon train, l'ancien agent du KGB Sergueï Jirnov a fait une étonnante révélation, lundi 30 mai, sur le plateau d'LCI : "Vous savez en Russie, on dit qu’il y a trois Poutine. Et le Poutine qu’on a vu à l’hôpital, ce n’est pas celui qu’on a vu au Kremlin", a-t-il confié en direct. Sur tous les fronts malgré sa santé fragile, Vladimir Poutine pourrait avoir recours à divers sosies, d'après l'ancien proche du président russe : "Disons que ce n’est pas si ridicule que ça", a-t-il maintenu. Venant appuyer cette théorie, les données anthropomorphiques permettent d'affirmer que "la forme de l’oreille" du dirigeant permet de prouver l'existence de sosies.