La justice saisit des sociétés et des biens appartenant à l'ex-président Aziz

La justice mauritanienne a mis sous-scellé, le mercredi 13 aout courant des sociétés et des biens appartenant à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, révèlent des sources, selon lesquelles ces rebondissements s’inscrivent dans le cadre de la progression des instructions menées sur quatre de ses partenaires financiers arrêtés mardi soir passé, après l’interpellation d’un notaire et la fermeture de son Cabinet.



Les biens saisis comptent entre autres 50 voitures Toyota Hilux et 35 camions, indiquent les sources précitées.



L’identité de l’un des partenaires financiers de l’ex Chef de l’Etat a été également révélée.



Il s’agit de El Merchri Saleh, le comptable de Fondation Rahmaa de bienfaisance, dont les fonds baptismaux avaient été jetés par feu Ahmedou Ould Abdel Aziz, avant que son frère Bedre Ould Abdel Aziz ne lui succède à sa direction après sa mort.

















































Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem