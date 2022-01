La lesbienne Awa Watt fait (encore) parler d'elle, un chargé de mission au ministère de la Jeunesse délesté de 1,6 million FCfa

Chef de gang condamnée dans l’affaire des lesbiennes de Yeumbeul, la lesbienne Hawa Watt retourne en prison. C'est ce rapporte "Libération".



Ce, à la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet de Pikine-Guédiawaye, pour association de malfaiteurs, vol avec coups et blessures ayant entrainé une Itt.



Awa Watt est visée en même temps que deux femmes au moins, connues pour avoir mes mêmes penchants qu’elle. Les faits en cause remontent au 11 décembre dernier au «Ravin».



Ce jour, la victime, A. Diouf, chargé de mission au ministère de la Jeunesse, qui s’était rendue à la boîte de nuit «Ravin», a fait la connaissance d’Awa Niang, en compagnie de Awa Watt et d’autres filles.



Il leur a acheté un paquet de cigarettes avant de leur payer une bière. Vers 2h du matin, alors que A. Diouf s’apprêtait à rentrer, Awa Watt et Awa Niang lui ont demandé de les attendre pour partir ensemble.



Ils sont sortis pour se rendre à pied à son domicile sis à la Cité enseignant de Guédiawaye. À hauteur du "marché jeudi", Awa Niang sort une bouteille vide dans son sac et l’assène violemment à A. Diouf au niveau du front.



Elle sera aidée par Awa Watt. Le chargé de mission au ministère de la Jeunesse sera roué de coups et poignardé au niveau de l’épaule droite.



Pour finir, Awa Watt et Cie lui ont soutiré 1,6 million FCfa ainsi que son téléphone de marque Tecno. Si Awa Watt est arrêtée, Awa Niang, elle, est en fuite.

































seneweb