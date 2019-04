La liste complète des 32 ministres du nouveau gouvernement de Macky Sall

Sidiki Daba : Ministre de forces armées



Aly Ngouille Ndiaye : Ministre de l’intérieur



Abdoulaye Daouda Diallo : Ministre des Finances et du budget



Amadou Ba : Ministre de affaires étrangères et des senéglais de l’extérieur



Malick Sall : Garde des sceaux – Ministre de la justice



Mansour Faye : Ministre du développement communautaire – équité sociale



Mouhamadou Moctar Cissé : Ministre du Pétrole et de l’énergie



Mariama Sarr : Ministre de la Fonction publique et du renouveau service publique



Oumar Youm : Ministre de l’infrastructure et du transport



Amadou hot : Ministre de l’économie, du plan et de la coopération



Abdoualye Diouf Sarr : Ministre de Santé et action sociale



Moussa Baldé : Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural



Serigne Mbaye Thiam : Ministre des eaux et assainissement



Ndeye Saly Diop Dieng : Ministre de la femme, de la famille



Alioune Sarr : Ministre du tourisme et transport aérien



Aminata Mbengue Ndiaye : Ministre de la pêche et l’économie maritime



Mamadou Talla : Ministre de l’éducation nationale



Oumar Gueye : Ministre des collectivités territoriales



Cheikh Oumar Anne : Ministre de Enseignement supérieur



Moustapha Diop : Ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries



Abdou Karim Sall : Ministre de l’environnement et du développement durable



Sophie Salalima : Ministre des mines et de la géologie



Matar Ba : Ministre des sports



Samba Ndiobène Ka : Ministre de élevage et reproduction animale



Samba Sy : Ministre du Travail et du dialogue sociale



Abdou Karim Fofana : Ministre de l’urbanisme et du logement



Aminata Assomme Diatta : Ministre du commerce et des PME



Abdoulaye Diop : Ministre de culture et de la communication



Nené Fatoumata Tall : Ministre de la jeunesse



Zahra Iyane Thiam : Ministre des micro-fiances et des économies sociales et solidaires



Dame Diop : Ministre de l’emploi



Ndeye Diké Ndiaye Diop : Ministre de l’économie numérique et des télécoms



La liste des secrétaires d’Etat



Moise Ndiare Gueguane Sarr, Secrétaire d’Etat auprés du ministre des affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur

Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des Droits Humains et de la Bonne Gouvernance



Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire