La nomination en conseil des ministres du Mercredi 25 Mars 2020

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris la décision suivante : Monsieur André Almamy Fodé Fossar SOUANE, Commissaire aux enquêtes économiques, matricule de solde n° 610.931/B, est nommé, Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Commerce et des Petites et moyennes Entreprises.