La nouvelle ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, n'a pas le...bac !

C'est en substance le chuchotis dans les salons, cadres fréquentés entre autres milieux quelques minutes après la publication de la liste des membres du gouvernement du Sénégal. En effet, dakarposte a appris que Néné Fatoumata Tall bombardée ministre de la jeunesse "n'a même pas le bac".

N'empêche, elle ne devrait pas s'inquiéter car nombreux sont les grands de l'Histoire à avoir raté leur bac et cela ne les a pas empêchés de réussir leur vie. Pour beaucoup, ils n'ont pas eu la vie facile et s'en sont malgré tout sortis. Un exemple: Albert Einstein. Ce dernier, qui deviendra le symbole absolu de l'intelligence et du génie est un véritable cancre. Il est distrait et étourdit. Il a même des problèmes de comportement, il s'insurge régulièrement contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants.

A l'âge de 15 ans, il est renvoyé du Luitpod gymnasium de Munich, pour des problèmes de discipline. Il n'a pas l'excuse d'être issu d'une famille pauvre. Son père était un ingénieur et un chef d'entreprise. Il décide finalement d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich car on peut y entrer sans avoir le bac, mais il rate l'examen d'entrée. Cependant, les examinateurs ont découvert son potentiel et l'encouragent à se présenter une seconde fois. Il se prépare plus sérieusement, réussit l'examen et fera la carrière que l'on sait.

Pour en revenir à ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Néné Fatoumata Tall", elle a pris, contre toute attente, les rênes du ministère de la Jeunesse. Inutile de dire que beaucoup d'attentes reposent sur ses épaules. Décrite femme de poigne et de consensus, cette habitante de Golf Sud ne fait pas forcément l'unanimité et cela, nous revient-il, ne semble pas vraiment la déranger.

Mariée à un cadre qui émarge à l'aéroport de Dakar, en l'occurrence Cheikh Mbaye, la nouvelle patronne des jeunes du Sénégal est décrite proche de Mambaye Niang. C'est d'ailleurs ce dernier qui l'a présenté à son mari.

Néné Fatoumata Tall Mbaye, qui a très tôt cru aux idéaux du chef de file de l'APR, a eu à remplacer Condetto Niang au Conseil d'Administration de la Lonase. Elle a, en effet, été Présidente du Conseil d’administration de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) en remplacement de Condetto Niang. Auparavant, elle assurait la communication de l’Apr dans la commune d’arrondissement de Golf Sud.

Dakarposte lui souhaite bon vent!