La police de Dubaï annonce l'arrestation de 276 membres d'un réseau international de fraude financière

La police de Dubaï a annoncé avoir arrêté 276 membres présumés d'un réseau criminel international de fraude financière, la plupart originaires de pays d'Asie du sud-est, lors d'une opération en collaboration avec le FBI et la police chinoise.

"La police de Dubaï a mené une opération internationale coordonnée (...) avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la police chinoise, qui a abouti à l'arrestation de 276 membres", a-t-elle indiqué sur X.































































































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