La présentatrice de la 2STV, Astou Dione, devient la... "gneenteel" (4 ème épouse) du journaliste Cheikh Yérim Seck (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dans la vidéo, postée, devenue virale, on peut lire dans les yeux de la consoeur (Astou Dione) le bonheur de se marier à l’homme qu’elle aime.



Dakarposte, qui a activé ses radars aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que l'heureux élu n'est personne d'autre que notre illustre confrère Cheikh Yérim Seck.



Leur romance verrouillée, le désormais couple Seck, n’a pas résisté à l’envie de se dire oui au plus vite.



Les deux célébrités ont scellé vendredi 2 Août 2022 leur union en toute discrétion, contraints pour on ne sait quelle raison à un comité restreint. En somme, le "Al Khayri" a été célébré, loin des indiscrets, devant quelques proches.



Que le bonheur qui unit aujourd’hui CYS et Astou Dione dure toute la vie !



Heureux ménage avec plein de bouts de bois de Dieu !











clounjay@yahoo.fr