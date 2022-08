La presse Sénégalaise endeuillée... Décès du journaliste Jean Pierre Mané de l'Observateur

C'est avec une profonde tristesse que la rédaction de dakarposte a appris la disparition du journaliste Jean Pierre Mané emporté par une maladie.

Grand reporter au quotidien l'Observateur, J.P. comme on le surnomme affectueusement, est décédé des suites d'une longue maladie.

Convivial, le défunt savait allier professionnalisme, indépendance et rigueur.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée, au groupe Futurs Médias et à toute la presse Sénégalaise.



Que son âme repose en paix!