La réaction du Pr Macky Sall suite au décès du ...

Le Professeur Samir Amin s’est éteint cet après-midi, dimanche 12 août 2018, à Paris. Économiste émérite, de dimension internationale avérée, intellectuel fécond et engagé, militant infatigable de la cause des peuples, le Pr Amin a consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l’Afrique, du tiers monde et des plus démunis. Avec sa disparition, la pensée économique contemporaine perd une de ses illustres figures. A sa famille éplorée, je présente mes condoléances émues au nom de toute la nation.