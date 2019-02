La réaction musclée de Barthélémy Dias

La commission nationale de recensement des votes, conduite par le juge Demba Kandji, vient de publier les résultats officiels provisoires issus du scrutin de dimanche dernier. Pour Barthélèmy Dias, les chiffres donnés par le magistrat sont préfabriqués. Il appelle le peuple à la résistance.

«Les hommes politiques ont fait ce qu’ils devaient faire, c’est aux sénégalais maintenant de faire leur choix. Nous récusons ces chiffres qui sont préfabriqués. Il y a bel et bien un second tour. Vous savez exactement les raisons qui poussent le président Macky Sall à refuser d’aller au second tour. C’est parce qu’il s’est très bien qu’il est impopulaire», a-t-il dénoncé au micro de Sud Fm.

Par ailleurs, il déclare que le président Idrissa Seck, aujourd’hui, est conscient des enjeux de l’heure. D'ici quelques heures, il va se prononcer et je pense qu’il ne peut pas dire autre chose que d’inviter le peuple sénégalais à la résistance parce qu’il n'est pas question de bruler le pays qui nous appartient nous tous; il faut que les uns et les autres comprennent clairement que si le président Macky Sall fait ce qu’il fait aujourd’hui et qu’il y a aucune réaction de la part des populations telle qu’elle est, il n’y a plus d’intérêt à organiser des élections au Sénégal"