La société CASI SENEGAL (spécialisé dans la fourniture de matériel industriel) a soutenu l’élan de solidarité lancé par le Président de la république.

En effet la société CASI SENEGAL qui se spécialise dans la fourniture exclusive de matériel industriel a tenu à soutenir le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans le cadre de son plan de contingence contre le COVID-19, en participant symboliquement par une enveloppe de 200.000 francs déposée au trésor public.Cet acte de soutien est a salué parce que démontrant que les PME (petites et moyennes entreprises) engage leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations.Au-delà du soutien apporté au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, la société CASI SENEGAL a également décidé d’accentuer son soutien aux populations dans la lutte contre le Coronavirus avec des dons de produits d’hygiènes et de lavage antiseptique des mains d’une valeur de 4 millions.Par ailleurs la société CASI SENEGAL invite toutes les entreprises a rejoindre cet élan de solidarité pour faire un blocus contre cette pandémie de Covid-19