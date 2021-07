La visite du PDG de Vision d’Afrique à Touba

Mr Amadou seck le pdg de Vision d’Afrique s’est rendu ce dimanche à Touba pour rendre visite Serigne kosso mbacké le fils ainé du khalife général. Il a profité aussi de cette occasion pour aller voir Serigne Mountakha mbacké pour lui parler de ces projet très prometteurs qui visent à aider beaucoup de jeunes grâce à des formations dans le domaine du numérique mais aussi des projet pour éradiquer la pauvreté au Senegal voir même en Afrique. Dans ce sens Mr Amadou seck de Vision D’Afrique invite aux jeunes de se rejoindre à ces projet enfin d’inverser la tendance c’est à dire avoir autant de riches que de pauvres en Afrique. Cette entreprise Vision d’Afrique qui existe depuis 2016 a aussi réussi à organiser beaucoup d’événements au senegal et meme hors du pays. Grace à des tournées internationales il a pu implanter son entreprise dans différentes pays et il s’est collaborer aussi avec une organisation d’investissement qui existe dans plus de 100 pays.

En somme Mr Amadou seck avec son équipe très dynamique travaillent pour l’avenir de ce continent et ils invitent aux jeunes de ce joindre à cet combat afin d’atteindre le but.