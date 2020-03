La voyante Selbé Ndom également convoquée

Contrairement à ce qui a été annoncé ça et là, le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pékh a été entendu par les gendarmes de la Section Recherhes sise à la caserne Samba Diéry Diallo et non à la Brigade de Recherches de la gendarmerie.

Le communicateur religieux s'est débiné accusant la presse d'avoir carrément trahi sa pensée et déformé ses propos. Rappelons qu'il déclarait lors de la journée dédiée à Serigne Mouhammadou Amine Bara que le Coronavirus n'existait pas à Touba et qu'il ne s'agissait que d'une campagne d'intoxication contre le mouridisme.



Comme annoncé par nos confrères de dakaractu, la gendarmerie est également à la recherche de Seblé Ndom. La voyante pourrait être poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles, tout comme Serigne Gana Mésséré et Moustapha Mésséré qui seraient présentement à Touba.

Toujours selon des sources de Dakaractu-Touba, un autre communicateur qui officie dans une télévision mouride de la place est aussi recherché.

Affaire à suivre...