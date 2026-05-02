Lamb : Gris Bordeaux piège Siteu et le bat par avertissement !

Il s’agit de l’une des plus grosses surprises de la saison de lutte 2025-2026. Gris Bordeaux a retrouvé le goût du succès en battant Siteu par avertissement (3-1) ce samedi à Paris dans le cadre du festival de la lutte sénégalaise.

Dans un combat qui a duré quinze minutes, le 3e tigre de Fass a su résister aux assauts timides du Tarkinda qui n’a jamais su imposer un rythme pour mettre à mal le fassois. Finalement Gris Bordeaux va réussir à faire sortir Siteu de l’enceinte par trois fois pour rempoter un succès qui le fuyait depuis 2015.

















































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