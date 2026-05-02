Trois individus interpellés à Diamaguène pour viols répétés sur un mineur de 12 ans

Le poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a récemment déféré trois individus dans une affaire de viol et acte contre nature. Selon le communiqué des forces de l’ordre, les suspects ont été « arrêtés et placés en garde à vue pour actes contre nature, pédophilie et viols répétitifs sur un élève coranique de 12 ans ».



L’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la grand-mère de la victime. C’est la tante du jeune garçon qui, intriguée par son comportement suspect, « notamment des sorties nocturnes fréquentes et une difficulté visible à s’asseoir », l’a pressé de questions, et l’enfant a alors révélé les sévices subis.



Le principal suspect, un charretier résidant à Diamaguène, « profitait de la confiance de l’enfant pour l’entraîner dans une maison abandonnée où il abusait de lui régulièrement ». Informé de la plainte, le mis en cause a tenté de se soustraire à la justice avant d’être interpellé le 29 avril 2026, alors qu’il se trouvait « au domicile de la victime avec ses parents pour solliciter un pardon familial ».



Lors de son interrogatoire, le charretier est passé aux aveux et a dénoncé deux complices qui auraient également abusé de l’enfant. Les éléments de la brigade de recherches ont immédiatement procédé à l’interpellation des deux acolytes. Si l’un a reconnu les faits, le second, âgé de 19 ans, « a tenté de nier malgré les accusations concordantes de la victime et de ses co-auteurs ». Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.













































Walf