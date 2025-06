Lamb – Siteu suspendu pour une période de 2 ans !

Coup de tonnerre dans l’arène ! Moustapha Senghor plus connu sous le nom de Siteu a été suspendu pour une période de 2 ans par l’Organisation Régionale Antidopage (ORAD). Une décision lourde de conséquences, notamment pour le combat très attendu face à Balla Gaye 2, prévu le 20 juillet 2025 à l’Arène nationale.





Selon les informations officielles relayées par l’ORAD, le lutteur de Lansar avait refusé d’être contrôlé après son combat contre Modou Lo. L’instance régionale, rattachée à l’Agence mondiale antidopage (AMA), a prononcé une suspension ferme de 24 mois, interdisant toute participation aux compétitions nationales et internationales du 24 novembre 2024 au 23 novembre 2026.



Quid du choc contre Balla Gaye 2 ?



Une telle décision remettra-t-elle le sort du combat qui devrait opposer le “Tarkinda’’ à Balla Gaye 2, le 20 juillet prochain ? Ce duel, présenté comme l’un des combats phares de la saison 2025, pourrait tout simplement être annulé ou reprogrammé avec un autre adversaire. Le promoteur, les sponsors et le CNG de lutte sont désormais face à une équation complexe, à moins d’un appel suspensif qui relancerait les débats.



Affaire à suivre !











































wiwsports