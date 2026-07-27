Lancement du parti : Kiiraay sort le chéquier pour les grandes chaînes de télévision

Il est agréable d’être au pouvoir. L’argent coule à flots, et l’on peut, semble-t-il, se permettre bien des largesses. La preuve en a été donnée à l’occasion du lancement de la nouvelle formation politique portée par le président de la République : Kiiraay, Les Patriotes Républicains.



Selon nos informations, les initiateurs de ce nouveau parti ont dû sortir le chéquier pour s’offrir des publi-reportages diffusés en direct sur plusieurs chaînes de télévision. La Tfm, la Sen TV, la 2sTv ou encore l’ITV ont ainsi couvert l’événement en direct, moyennant, selon toute vraisemblance, une contrepartie financière conséquente.



Car par les temps qui courent, ce genre de couverture ne s’obtient pas à titre gracieux : il faut casquer, et casquer fort. De quoi laisser penser que Bassirou Diomaye Faye — ou du moins son entourage — a due mettre la main à la poche pour assurer une visibilité maximale à la nouvelle formation présidentielle.



Fait notable dans ce ballet médiatique : Walf a été purement et simplement zappée. Une absence qui, dans ce contexte, ne manque pas d’interroger sur les critères ayant présidé au choix des chaînes conviées à cette opération de communication.







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