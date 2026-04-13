Lat Diop perd son procès contre Ibrahima Dieng et Mbaye Sène

Lat Diop avait porté plainte après que Dieng ait déclaré que l'ancien ministre lui avait proposé une valise contenant plus d'un milliard de francs CFA pour la construction d'un centre à Mbour 4. Dieng avait également traité Lat Diop de voleur, ce qui avait motivé la plainte pour diffamation.



Le tribunal a finalement donné raison aux défendeurs, déclarant la procédure judiciaire irrecevable. Lat Diop réclamait 1 milliard de francs CFA pour réparation du préjudice supposé.































































Igfm