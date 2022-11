Lauréat mondial des pionniers de Songlines Music Awards 2022 : Youssou Ndour hisse encore le Sénégal au sommet !

Félicitations chaleureuses à la sensation sénégalaise Youssou N'Dour , qui vient d'être annoncée comme le lauréat mondial des pionniers de cette année aux Songlines Music Awards 2022 .



Au cours de sa carrière remarquable, la star née à Dakar s'est forgé une formidable réputation à la fois de chanteur à la voix dorée et de profond innovateur musical qui a été responsable de l'enregistrement de certains des albums classiques de la musique populaire ouest-africaine des années 1980.



Il est également devenu l'un des ambassadeurs culturels les plus importants de sa région, possédant sa propre boîte de nuit, ses studios, son label et sa station de radio, tout en encadrant et en produisant d'autres artistes de Cheikh Lo à Orchestra Baobab, et même en tant que ministre sénégalais du tourisme. .



Sans doute la voix la plus émouvante à avoir émergé d'Afrique au cours des 40 dernières années, Youssou N'Dour est un ajout étincelant au panthéon Songlines World Pioneer.



Plus tôt dans la soirée, Balimaya Project , le mastodonte afro-jazz basé au Royaume-Uni, composé de 16 musiciens, a été déclaré digne lauréat de notre prix Newcomer , portant un toast au prix avec une vitrine en direct dynamique éclairée par leur intensité imprégnée de Mande.

Avec www.songlines.co.uk