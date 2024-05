Le Brt, prix des tickets, trajet : L’annonce du ministère des transports

Lors de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 2 mai dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait invité le ministre des Transports à faire le point sur le lancement effectif des activités du Brt et ses modalités d’epxloitation. Ce dimanche, les premiers signaux sont lancés.



En effet, Malick Ndiaye, le ministre des Transport et ses services ont dévoilé les tarifs que les usagers devront payer pour emprunter le Brt. Le prix est de 400 francs Cfa pour un aller simple dans une même zone. Et ce sera, ensuite, 500 francs Cfa au-delà d’une zone.



Les bus transporteront les clients de l’avenue Pape Gueye Fall à la préfecture de Guédiawaye, en passant par Grand Médine pour la ligne B1 par exemple. Ce, du lundi au dimanche, de 6 heures du matin à 21 heures, y compris les jours fériés.



















































































































igfm