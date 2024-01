Le Chef de l'État Macky SALL a présidé aujourd’hui la traditionnelle audience de rentrée des Cours et Tribunaux, marquant le début de l'année judiciaire.

Sous le thème "La protection de la vie privée", cette rencontre a offert un moment privilégié d'écoute et d'échanges entre l'exécutif, le judiciaire et le Barreau, dans un esprit constructif, contribuant ainsi au bon fonctionnement de la justice, condition sine qua non de l'État de droit.



Au cours de cette cérémonie, le Président Sall a souligné la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles.



Selon le chef de l’Etat, dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information et de la communication et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée.



Le Président Sall a également souligné l'importance de pratiquer nos valeurs ancestrales de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société.



Le Chef de l'État a ainsi convié chaque citoyen et chaque citoyenne à prendre conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social pour mieux protéger la vie privée et l'intérêt général.