Le Coronavirus n’est pas une guerre contre l’humanité mais un test contre l’humanité; leçons à en tirer!!!

Le président de l’Allemagne vient de déclarer:

Je cite: « ce n’est pas une guerre contre l’humanité ; c’est un test contre l’humanité, pour changer notre comportement pour donner un peu plus juste de nous , un comportement plus humain dans l’entraide et la solidarité » (fin de citation )

Les principales leçons que nous devrions tirer de cette période où le monde est ébranlé par ce Coronavirus sont:

- Revoir nos priorités macroéconomiques et nos axes prioritaires;

- Favoriser une politique d’industrialisation à grande échelle de manière à satisfaire tous nos besoins, dans tous les secteurs ( à titre d’exemple, le monde entier est en quête de masques alors que le pays est capable d’être fournisseur);

- Favoriser enfin la promotion de l’expertise nationale. Le prétexte du manque de financement ne peut plus tenir, la preuve c’est que la solidarité nationale a permis de mettre sur table, en un temps record, plus de 1000 milliards ;

- La priorité n’est plus à la politique et au verbiage inutile. Cette solidarité nationale, sociale et économique, qui vient de s’ exprimer si brillamment devrait nous convaincre définitivement que c’est seulement dans l’Union Nationale élargie que ce Pays peut réellement décoller;

- Rompre les chaînes de la dépendance par la promotion de notre secteur privé national en utilisant nos ressources humaines de qualité;

- Revisiter les contrats déjà passés avec certaines sociétés étrangères;

- Confier la maîtrise de nos industries à des nationaux ;

- Faire application d’un droit de préférence pour les nationaux y compris en soldant la dette intérieure pour remettre nos sociétés nationales à flot;

- Revoir le code des marchés notamment dans ses dispositions non favorables au secteur privé national;

- Agir de manière décomplexée;

- Compter sur nous-mêmes, personne n’aime notre pays plus que nous-mêmes, personne ne développera notre pays mieux que nous-mêmes.

JE M’ENGAGE ET J’ASSUME.



François Mathieu

Convention des Cadres de la Coalition ADIANA