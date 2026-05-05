Le Dg de SENICO, Abdoulaye Dia, reçu par le Pr Diomaye Faye

Le Chef de l'État a reçu ce mardi à la Présidence de la République M. Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe SENICO

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Prenant la parole au nom du groupe, M. Latgrand Ndiaye, directeur général adjoint, a réaffirmé l'adhésion de SENICO à la Vision Sénégal 2050. Cet engagement se traduira par des investissements ciblés dans les chaînes de valeur agricoles, en vue de stimuler la création d'emplois et de renforcer l'équité territoriale.



Cette audience confirme la mobilisation du capital privé national au service de la transformation structurelle voulue par le Chef de l'État.





