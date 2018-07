Le Dg de l'ARTP à New York...Les raisons du séjour de Karim Sall chez Trump

M. Abdou Karim Sall, le Dg de l'ARTP a participé ce matin à l'atelier de l'Union internationale des télécommunications (UIT) sur la normalisation de la monnaie fiduciaire numérique (DFC) et ses applications du 18 au 19 juillet 2018 à New York, USA.

Cette rencontre à pour objectif de discuter des dernières tendances technologiques et des innovations dans le domaine de la monnaie numérique émise par les banques centrales;créer une plate-forme pour le dialogue et le partage des connaissances entre les régulateurs des services financiers et des télécommunications afin de discuter des problèmes émergents et des meilleures pratiques pour le cadre politique et réglementaire de la monnaie fiduciaire numérique; Partager les meilleures pratiques dans les domaines d'intérêt de la devise numérique du groupe de discussion, y compris la monnaie fiduciaire numérique, telles que la sécurité des opérations de monnaie fiduciaire numérique, l'interopérabilité et les modèles d'architecture pour la monnaie fiduciaire numérique;Présenter des cas d'utilisation d'implémentations de monnaie numérique de différents pays.

Les résultats de l'atelier seront soumis à la réunion sur la monnaie numérique du groupe de discussion, y compris la réunion sur la monnaie numérique en format Fiat, pour examen.