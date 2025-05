Le Front pour la Défense de la Démocratie et la République a rencontré les responsables de l’Ambassade des États-Unis ce mardi

Le Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR) a rencontré ce mardi, les responsables de l’ambassade des États-Unis au Sénégal dans le cadre de sa tournée auprès des chancelleries.



Selon un communiqué la délégation du FDR était conduite par son coordonnateur, Khalifa Ababacar SALL, et comprenait également Omar SARR, Samba Sy, Abdou MBOW, Nicolas NDIAYE et Marcel Diagna NDIAYE.





La rencontre, qui a duré deux heures, a permis un échange approfondi sur plusieurs questions cruciales.



Les discussions ont notamment porté sur « l’état de la démocratie au Sénégal, la situation économique actuelle, les préoccupations concernant la restriction des libertés, les tensions sociales observées dans le pays, ainsi que d’autres sujets englobant les relations bilatérales entre le Sénégal et les États-Unis ».



Cette initiative du FDR s’inscrit dans une démarche visant à informer les partenaires internationaux « des enjeux politiques, économiques et sociaux du Sénégal, et à partager leurs perspectives sur ces questions importantes ».







































Walf