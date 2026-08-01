Le Grand Magal de Touba endeuillé par la route : le cri d’alarme et la piété à l’épreuve du bitume

Alors que la sainte ferveur du Grand Magal de Touba unit les cœurs et draine les foules vers la cité religieuse, une ombre tragique est venue une nouvelle fois obscurcir les chemins de ce pèlerinage séculaire.

Ce samedi 1er août 2026, à l’heure où le soleil entamait sa descente, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dressé un bien sombre bilan de sa couverture sécuritaire et médicale, révélant la vulnérabilité des vies face à l’impétuosité des routes.



Le Lieutenant Djily Diouf, portant la parole du détachement avec la solennité due aux circonstances, a fait état de 239 interventions majeures.

Derrière la rigueur des chiffres se dessine un drame humain d'une vive acuité : 440 âmes ont été prises en charge par les secours, mais seize d'entre elles, fauchées dans leur élan de foi ou de voyage, n'ont pu être rappelées à la vie.



Le bitume sénégalais s’impose comme le principal théâtre de cette hécatombe. Sur l’ensemble des déploiements, 188 interventions découlent directement d'accidents de la circulation.



Ces drames routiers ont impliqué 422 blessés et passagers, parmi lesquels 406 ont reçu les soins empressés des soldats du feu, tandis que seize corps sans vie étaient tristement extraits des carcasses de tôle.



En marge de cette course contre la fatalité routière, les secours se sont également mués en pourvoyeurs de vie, distribuant quelque 281 mètres cubes d’eau à une population éprouvée par la chaleur et la marche.



Face à cette litanie de tragédies évitables, l’officier de communication s'est fait le héraut de la prudence et du civisme.

En appelant à un respect scrupuleux du code de la route, le Lieutenant Diouf a exhorté les conducteurs à rejeter les périls de la surcharge, de l'excès de vitesse et des dépassements téméraires.



Il a rappelé l'impérieuse nécessité de nouer la ceinture de sécurité et a enjoint les motocyclistes à ne jamais négliger le port du casque, précieux rempart contre le destin.



C’est sur une note d'espoir et de profonde bienveillance que le Lieutenant Djily Diouf a conclu son allocution, formulant, au nom de l’institution, des vœux de paix et un pieux Magal à l'ensemble des fidèles, aspirant à ce que la dévotion ne soit plus jamais synonyme de deuil.

